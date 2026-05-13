Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GEAH) Nöroloji Kliniği’ne, merhum Dr. Ahmet Turan Kartal adına ailesi tarafından tıbbi cihaz bağışı yapıldı. 35 yıl boyunca hekimlik mesleğine hizmet eden Dr. Kartal’ın anısını yaşatmak amacıyla hastaneye kazandırılan 4 Kanal EMG cihazı ile 32 Kanallı EEG cihazı için açılış programı düzenlendi.

Açılış programına 27. Dönem AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Giresun Valisi Mustafa Koç, 27. Dönem AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ile Kadir Aydın, 28. Dönem AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ile Nazım Elmas, Giresun İl Sağlık Müdürü İskender Aksoy, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Atilla Çıtlak ile çok sayıda davetli katıldı.

Programa ilişkin paylaşım yapan 27. Dönem AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, uzun yıllar Giresun’da görev yapan kardeşleri Dr. Ahmet Turan Kartal’ın adının yaşatılması amacıyla kardeşi Avukat Halil Kartal ile birlikte açılışa katıldıklarını belirtti.

Kartal paylaşımında, “Giresun’u, Giresun halkını çok seven ve tüm Giresun halkının bağrına bastığı kardeşimizin adının yaşatılmasına vesile olduğumuz bu anlamlı ve önemli günde bizleri yalnız bırakmayan, misafirperverliklerini esirgemeyen tüm Giresun halkına Kartal ailesi adına teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.