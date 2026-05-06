Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ev sahipliğinde, İŞKUR koordinasyonunda düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’26), bilim ve kariyerden ziyade bir protokol krizine ve yönetim zafiyetine sahne oldu. Van OSB Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen açılış töreninde yaşananlar, "hata" denilerek geçiştirilemeyecek bir boyuta ulaştı.

Saygısızlık Zinciri: İsim Yanlış, Parti Yanlış!

Programın ödül sunumu sırasında sunucu tarafından sergilenen tavır, salonda buz gibi rüzgarlar estirdi. AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas’ın ismi "Abdullah Arvas" şeklinde yanlış telaffuz edilirken, siyasi nezaket kuralları hiçe sayılarak "AK Parti" yerine ısrarla "AKP" ifadesi kullanıldı.

Yaşanan bu skandal üzerine İl Başkanı Arvas, haklı bir tepki göstererek sahneye çıkmayı reddetti. Rektör Hamdullah Şevli’nin panik halleri dikkat çekerken, program akışında herhangi bir özür veya düzeltme yapılmaması, akıllarda "Bu bir hata mı yoksa kasıt mı?" sorusunu bıraktı.

YYÜ’nün "Vukuat Dosyası" Kabarıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı organizasyonlarda yaşanan protokol krizleri, üniversitenin son dönemde adının karıştığı vahim olaylar zincirinin sadece bir halkası. Kurumsal ciddiyetle bağdaşmayan bu hatalar, üniversite yönetiminin "sabıkasını" her geçen gün kabartıyor:

Rojin Kabaiş Cinayeti ve Güvenlik Zafiyeti: YYÜ kampüsü içerisinde bulunan KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve günler sonra cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş olayı, hafızalardaki tazeliğini koruyor. Kampüs güvenliğinin ve denetim mekanizmalarının sorgulandığı bu süreçte, üniversite yönetiminin sessizliği ve güvenlik açıklarını gidermeye yönelik somut adımlarının kamuoyu tarafından yetersiz bulunması, kurumun güvenilirliğine en büyük darbeyi vurdu. Bir öğrencinin hayatını korumaktan aciz kalan yönetim anlayışı, bugün protokolde isimleri dahi doğru yazamayan bir lakayıtlığa evrilmiş durumda.

İsimlik Skandalı: Daha önceki programlarda da dönemin AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray için hazırlanan masa isimliğine nezaket dışı bir üslupla "AKP Van İl Başkanı" yazılması, üniversitenin bu "hata" döngüsünün tesadüf olmadığını kanıtlıyor.

Şaibeli Kura Çekimi: YYÜ, işçi alımı kuralarında aynı ismin üst üste sandıktan çıkmasıyla Türkiye gündemine oturmuş, liyakat ve şeffaflık ilkelerini derinden sarsmıştı.

Kurumsal Ciddiyet Nerede?

Şehrin en köklü kurumlarından biri olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin, devletin temsil makamlarına karşı sergilediği bu lakayıt tavır, Van kamuoyunda büyük tepki topladı. Protokol kurallarını uygulamaktan aciz, isimleri doğru telaffuz edemeyen ve siyasi terminoloji üzerinden kriz üreten bu anlayış; bölgenin en büyük kariyer fuarına gölge düşürdü.