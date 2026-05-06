İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Van Mall AVM’de bulunan iş yerlerinde gerçekleştirdiği kontrollerde, yangın alarm sistemlerinin aktif ve çalışır durumda olup olmadığını titizlikle inceledi. Yangın söndürme sistemlerinin yeterliliği, periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı ve olası bir acil durumda hızlı müdahaleye uygunluğu detaylı şekilde değerlendirildi.

Denetimlerde, teknik ekipmanların yanı sıra, yangın anında hayati önem taşıyan kaçış yollarının uygunluğu da ekipler tarafından kontrol edildi. İş yerlerinde acil çıkış kapılarının erişilebilirliği, bu alanların herhangi bir şekilde kapatılmamış olması ve yönetmeliklere uygunluğu hassasiyetle ele alındı. Ayrıca yönlendirme levhalarının görünürlüğü, doğru konumlandırılması ve acil durumlarda vatandaşlara rehberlik edecek nitelikte olup olmadığı da incelendi.

Öte yandan ekipler, binaların kritik bölümleri arasında yer alan kazan dairelerinde de detaylı incelemelerde bulundu. Kazan dairelerinin yangına karşı dayanıklılığı, havalandırma sistemlerinin uygunluğu ve olası bir risk durumunda alınan önlemler gözden geçirildi.

Kapalı otoparklarda bulunan yangın duman tahliye fanlarının çalışır durumda olup olmadığı, düzenli bakımının yapılıp yapılmadığı ve acil durumlarda dumanın hızlı bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak kapasitede olup olmadığı da denetimler kapsamında değerlendiriliyor.

Eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, belirlenen süre içerisinde bu eksikliklerin giderilmesi istendi.