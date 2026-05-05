Bölgenin yüksek rakımlı yaylalarından toplanan doğal otlar, hem vatandaşların sofralarına lezzet katıyor hem de toplayanlar için önemli bir geçim kaynağı oluşturuyor.

Van’ın yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari, Yüksekova, Şemdinli, Bitlis, Gürpınar ve Muş’tan getirilen kenger, çiriş, hengedan, mendi, kuzukulağı ve uçkun (yayla muzu) gibi isimlerle anılan otlar, pazarlarda yoğun ilgi görüyor.

25 yıldır pancar satışı yaptığını söyleyen esnaf Mustafa Girgin, bu yıl fiyatların geçen yıla göre arttığını belirterek, “Kenger 120 TL, yayla muzu (uçkun) 200 TL, hengedan 150 TL, çiriş 50 TL, kuzukulağı 250 TL ve mendi 200 TL’den satılıyor. Yoğun talep var. Günlük ortalama, tüm pancarlar dahil olmak üzere yaklaşık 1 tona yakın satış yapıyoruz.” dedi.

TOPLANMASI ZOR, DEĞERİ BÜYÜK

Dağlık ve zorlu arazilerde toplanan otların büyük emek gerektirdiğini vurgulayan Girgin, “Bu otların toplanması oldukça zor. Kilometrelerce yürünerek, sırtlanarak getiriliyor. Özellikle kayalık bölgelerde yetişen kuzukulağını toplamak çok zahmetli. Kar nedeniyle bu yıl yaylalara geç çıkıldı, pancar biraz geç toplandı. Bu yüzden bazı otlar sararmaya başladı.” ifadelerini kullandı.

OTLU PEYNİR VE YÖRESEL YEMEKLERİN VAZGEÇİLMEZİ

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği otlar, özellikle Van’ın meşhur otlu peynirinin yapımında kullanılıyor. Aynı zamanda birçok yöresel yemeğe de lezzet katan bu ürünler, taze tüketilebildiği gibi kurutularak kış aylarında da değerlendiriliyor.

Esnaf Girgin, “Buraya özellikle peynir üretimi yapanlar ve yöresel yemeklere ilgi duyan vatandaşlar geliyor. Bu otları 10 gün sonra bulamayabilirsiniz.” diyerek sezonun kısa sürdüğüne dikkat çekti.