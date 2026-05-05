Van’da bahar mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlar bahçeleri için kolları sıvadı. Ekim hazırlığı yapan vatandaşlar fide ve tohum satış noktalarına yöneldi. Van’da özellikle domates, biber ve salatalık fidelerine yoğun ilgi gösterilirken, satış noktalarında hareketlilik görüldü.

Satıcı İsmail Çınar, sezonun 15 Nisan’da başladığını ve 15 Haziran’a kadar devam edeceğini belirterek, ürünlerin Baykan, Mersin, Antalya ve Van’dan temin edildiğini söyledi. Çınar, bu yıl özellikle ekim talebinde artış gözlendiğini ifade ederek, bunun nedeninin sebze fiyatlarındaki yükseliş ve ekonomik koşullar olduğunu dile getirdi.

“VATANDAŞLARIN İLGİSİ YOĞUN”

Fiyatlara ilişkin de bilgi veren Çınar, geçen yıla göre ciddi bir değişiklik olmadığını belirterek, “Bu dönemde yoğun bir ilgi var; bu sene özellikle ekime olan talebin arttığını görüyoruz. Bunun nedeni olarak sebze fiyatlarının yüksekliği ve genel ekonomik koşullar gösterilebilir. Fiyatlar geçen yıla göre çok büyük bir değişiklik göstermedi, neredeyse aynı seviyede diyebiliriz. Ürün çeşitliliğimiz oldukça fazla; domates, biber, salatalık gibi temel sebzelerin yanı sıra aklınıza gelebilecek birçok sebze fidesi mevcut. Soğan, çeşitli tohumlar, çilek ve yeşillik türleri de dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazemiz var. Fide fiyatlarımız 10 TL’den başlayıp 50 - 100 TL’ye kadar çıkabiliyor.” dedi.

Ürün çeşitliliğine de değinen Çınar, domates, biber, salatalık gibi temel sebze fidelerinin yanı sıra soğan, çilek, yeşillik ve farklı sebze türlerinin de satışta olduğunu söyledi.

“YOĞUN BİR SEZON GEÇİRİYORUZ”

En çok talep gören ürünlerin domates, biber ve salatalık fideleri olduğunu belirten Çınar, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımızın ilgisi oldukça yüksek ve fideler rağbet görüyor, en çok satılan ürünlerimiz domates, biber ve salatalık fideleri. Tohum grubunda ise soğan ve yeşillik çeşitleri öne çıkıyor, ayrıca patlıcan, lahana ve benzeri birçok sebze fidesi çeşidi de mevcut. Genel olarak baktığımızda hem ürün çeşitliliği hem de talep açısından yoğun bir sezon geçiriyoruz.”

Yaklaşık 35-40 çeşit fide ve tohum türünün satışta olduğunu belirten Çınar, genel olarak ürün çeşitliliği ve talebin bu sezon yüksek seyrettiğini belirtti.