Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahmini hava durumu verilerine göre Van’da bugün itibarıyla 4 gün boyunca sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Tahminlere göre bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman ise sert şekilde esmesi tahmin ediliyor.

Ayrıca, yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilerek şu uyarı yayımlandı:

“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van’da hava durumun önümüzdeki 4 gün şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray;

06 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı

07 Mayıs Perşembe: Sağanak yağışlı

08 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı

09 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale;

06 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı

07 Mayıs Perşembe: Sağanak yağışlı

08 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı

09 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran;

06 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı

07 Mayıs Perşembe: Sağanak yağışlı

08 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı

09 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak;

06 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı

07 Mayıs Perşembe: Sağanak yağışlı

08 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı

09 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Edremit;

06 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı

07 Mayıs Perşembe: Sağanak yağışlı

08 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı

09 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş;

06 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı

07 Mayıs Perşembe: Sağanak yağışlı

08 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı

09 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş;

06 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı

07 Mayıs Perşembe: Sağanak yağışlı

08 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı

09 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar;

06 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı

07 Mayıs Perşembe: Sağanak yağışlı

08 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı

09 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

İpekyolu;

06 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı

07 Mayıs Perşembe: Sağanak yağışlı

08 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı

09 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye;

06 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı

07 Mayıs Perşembe: Sağanak yağışlı

08 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı

09 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp;

06 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı

07 Mayıs Perşembe: Sağanak yağışlı

08 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı

09 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray;

06 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı

07 Mayıs Perşembe: Sağanak yağışlı

08 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı

09 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba;

06 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı

07 Mayıs Perşembe: Sağanak yağışlı

08 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı

09 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı