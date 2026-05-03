Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine öre 2026 Şubat’ta Van’da 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki toplam sigortalı sayısı 206 bin 84 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2026 yılı Şubat ayına ait veriler açıklandı. Açıklanan verilere göre 2026 yılı Şubat ayı raporunda, Türkiye geneli ile Van’daki 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki sigortalı çalışan sayılarına ve cinsiyet dağılımlarına yer verildi.

Rapora göre, Türkiye genelinde 4/a kapsamında toplam 19 milyon 39 bin 973 aktif ve zorunlu sigortalı bulunuyor. Van’da ise 4/a kapsamındaki sigortalı sayısı 130 bin 950 olarak kaydedildi. Bu grubun 86 bin 594’ünü erkekler, 44 bin 356’sını kadınlar oluşturdu.

Türkiye genelinde 4/b kapsamında 3 milyon 165 bin 742 sigortalı yer alırken, Van’da bu sayı 25 bin 351 olarak açıklandı. Van’daki 4/b kapsamındaki sigortalıların 21 bin 825’i erkek, 3 bin 426’sı kadın olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde 4/c kapsamında çalışan sayısı 3 milyon 675 bin 13 olarak belirlenirken, Van’da 4/c sigortalı sayısı 49 bin 783 oldu. Bu kapsamda çalışanların 35 bin 336’sı erkek, 14 bin 447’si kadın olarak açıklandı.

Verilere göre Van’da toplam 206 bin 84 sigortalı çalışan bulunurken, bu sayı Türkiye genelindeki 25 milyon 880 bin 728 sigortalının yaklaşık yüzde 0,8’ine karşılık geldi. Van’ın 1 milyon 112 bin 13 olan nüfusu göz önüne alındığında ise sigortalı çalışanların nüfusa oranı yaklaşık yüzde 18,5 olarak belirlendi.

VAN İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 4/a kapsamında en fazla sigortalı çalışan 156 bin 309 kişiyle Malatya olurken, Van ikinci sırada yer aldı. Aynı şekilde 4/b kapsamındaki sigortalı sayısında da 27 bin 788 kişiyle Malatya ilk sırada bulunurken, Van yine ikinci sırada yer aldı. 4/c kapsamında ise Van ilk sırada yer alırken, Malatya 43 bin 722 kişiyle ikinci sırada yer aldı.