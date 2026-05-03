Sırrı Süreyya Önder'in vefatının birinci yılı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıklarıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecine katkı sunan Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti.

Önder'in vefatının birinci yılında X hesabı üzerinden fotoğraf paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de barış verdiği katkıların unutulmayacağını söyledi.

Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i vefatının birinci yılında anarken, şu cümlelere yer verdi;

"ÖZLEMLE ANIYORUM"

"Sırrı Süreyya Önder'i aramızdan ayrılışının birinci yılında özlemle ve rahmetle anıyorum.

"BARIŞTAN VAZGEÇMEDİ"

Hayatı boyunca barıştan, kardeşlikten ve ortak bir gelecek umudundan vazgeçmedi.

"UNUTMAYACAĞIZ"

Türkiye'nin birliği, kardeşliği ve demokrasisi için verdiği mücadeleye şahidiz. Barışa adanmış ömrünü ve mücadelesini unutmayacağız."