Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetiminde bugün sıcak saatler yaşandı. Partinin en etkili isimlerinden biri olan ve uzun süredir (AR-GE) Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Dr. İzzet Ulvi Yönter, görevinden ayrıldığını açıkladı.

"Gördüğüm Lüzum Üzerine"

Yönter, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı kısa ve net açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim."

İstifa Öncesi "Ajan" Paylaşımı Dikkat Çekti

Yönter’in istifa duyurusundan sadece birkaç saat önce yaptığı sert paylaşımlar, kararın perde arkasına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. İsim vermeden birilerini hedef alan Yönter, paylaşımında:

"MHP'ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız... Paran da işe yaramayacak dümenci alçak..." ifadelerine yer vermişti.

Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra gelen istifa kararı, parti içerisinde bir "iç hesaplaşma" mı yaşandığı sorusunu gündeme taşıdı.

Siyasi Kariyeri ve Meclis Performansı

1976 Afyonkarahisar Emirdağ doğumlu olan İzzet Ulvi Yönter, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Ulaştırma ve Enerji bakanlıklarında müfettişlik yaptıktan sonra siyasete atılan Yönter; 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı. MHP'nin stratejik çalışmalarında ve AR-GE biriminin başında uzun süredir kilit rol oynamaktaydı.

Henüz MHP Genel Merkezi'nden istifaya ilişkin resmi bir değerlendirme gelmezken, Yönter'in milletvekilliği görevinin devam ettiği bildirildi.