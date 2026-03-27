Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Şubat 2026’ya ait Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisleri verilerini yayımladı. Yayımlanan verilerde, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki tesis dağılımı da yer aldı.

Rapora göre, Şubat 2026’da Doğu Anadolu Bölgesi’nde işletme belgesine sahip tesis sayısında Kars 77 tesisle ilk sırada yer alırken, Van 64 işletme belgeli tesisle bölgenin en fazla tesis bulunan ikinci ili oldu. Ağrı ise 51 işletme belgesine sahip tesis sayısı ile bölgede üçüncü sırada yer aldı.

Şubat 2026 dönemine ilişkin raporlarda; yatırım belgeli, işletme belgeli ve basit konaklama işletme belgeli tesislerin oda ve yatak kapasiteleri ayrı başlıklar halinde detaylı biçimde kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde işletme belgeli tesis sayısı 8 bin 276 olarak kayıtlara geçerken, yatırım belgeli tesis sayısı 576, basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı ise 13 bin 153 olarak belirlendi.

Van özelinde açıklanan bakanlık onaylı tesis verileri incelendiğinde, Şubat 2026 itibarıyla yatırım belgesine sahip toplam 9 tesisin bulunduğu görülüyor. Bu tesislerin toplam oda kapasitesi 526, yatak kapasitesi ise bin 141 olarak açıklandı. Aynı dönemde Van’daki basit konaklama işletme belgesine sahip tesis sayısının 36 olduğu belirtilirken, söz konusu tesislerde toplam bin 167 oda ve 2 bin 334 yatak kapasitesi bulunduğu bildirildi.

Öte yandan raporda, Van genelindeki bakanlık onaylı basit belgeli tesislerin toplam kapasitesine de yer verildi. Buna göre kent genelinde bu kapsamdaki tesislerde toplam oda sayısı 2 bin 426’ya ulaşırken, yatak kapasitesi ise 5 bin 22 olarak kaydedildi