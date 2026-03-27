Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda seçim heyecanı yaşanıyor. Odaya bağlı esnaflar yeni başkan ve yönetimini seçmek üzere yarın sandık başına gidecek.

Yapılan oda seçimlerinde birçok odada başkan ve yönetimlerde değişimler yaşanırken, bazı oda seçimlerde ise mevcut başkanlar güven tazeledi. Son olarak gözler Şoförler Odası seçimlerine çevrildi.

Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, yarın (28 Mart Cumartesi) gerçekleştirilecek olağan genel kurul ile yeni başkanını belirleyecek.

SEÇİMLERDE 3 ADAY YARIŞACAK

Kent genelinde binlerce esnafı yakından ilgilendiren seçimde heyecan yaşanırken, adaylar da son hazırlıklarını tamamladı. Edinilen bilgilere göre seçimde mevcut Başkan Emin Tuğrul, eski Başkan Faruk Alpaslan ve adaylardan Hakan Güvenç olmak üzere üç isim yarışacak.

BİNLERCE ESNAF OY KULLANACAK

Yaklaşık 4 bin 661 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçim, Tuşba ilçesi İskele Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Parkı içerisindeki Altın Palas Düğün Salonu’nda yapılacak. Sabah saatlerinde başlayacak oy verme işleminin gün boyu sürmesi bekleniyor.

2014 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Emin Tuğrul yeniden güven tazelemek isterken, diğer adaylar da görevi devralmak için yarışacak.