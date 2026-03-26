26 Firmanın yer alacağı kümelenme projesi kapsamında firmalar devlet desteklerinden daha etkin faydalanabilecek, pazarlama kapasiteleri geliştirebilecek ve ihracat potansiyellerini arttırabilecek. Projenin kabul edilmesi ile ilgili bir açıklama yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, projenin bir ilk olduğunu söyledi.

PROJE, BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Başkan Takva açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Odamız tarafından hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı destekleri kapsamında yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kabul edildi İnşaat ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren 26 üyemizin yer aldığı söz konusu kümelenme projesi; firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Van TSO öncülüğünde hayata geçirilen ve bir ilk olma özelliği taşıyan proje; firmaların devlet desteklerinden daha etkin faydalanması, pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi ve ihracat potansiyellerinin artırılması amacıyla hayata geçirilmiştir.”

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SUNULACAK

UR-GE kapsamında sunulan proje ile firmaların ihtiyaç analizlerinin yapılacağı, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacağı, ayrıca yurtdışı pazarlama faaliyetleri kapsamında; fuar ziyaretleri, ticaret heyetleri ve alım heyetleri organize edileceğini açıklayan Takva,

“UR-GE projeleri; aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların ortak ihtiyaçlarını belirleyerek uluslararası düzeyde rekabetçiliklerini geliştirmeyi amaçlayan üç yıllık programlardır. Proje kapsamında yer alan firmalara;

* dış ticaret, satış ve pazarlama,

* finans, ihracat ve ticari istihbarat,

* inovasyon odaklı üretim,

* yalın dönüşüm,

* markalaşma, dijital pazarlama,

* sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm,

* stratejik yönetim, kurumsallaşma,

* Ar-Ge yönetimi ve Endüstri 4.0 dönüşümü gibi birçok alanda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunulacaktır.” Dedi.

Yaklaşık 3 milyon dolara kadar destek sağlanması öngörülen proje kapsamında, giderlerin %75’inin hibe olarak karşılanacağını belirten Takva bu desteğin önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

TAKVA: PİLOT UYGULAMA NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR

Takva konuşmasını şöyle sürdürdü: Projenin ilk faaliyeti olarak uygulanan ihtiyaç analizi çalışması kapsamında; Japonya, Birleşik Krallık, Fas, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Güney Afrika, Fransa, Almanya, Sırbistan hedef ülkeler olarak belirlenmiştir. Van’da ilk kez başlatılan söz konusu UR-GE projesi; pilot uygulama niteliği taşımakta olup, ilerleyen dönemlerde farklı sektörlere de yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Kentimize, tüccar ve tacirimize ve genel iktisadi faaliyetlerimize fayda sağlayacak olan projenin tüm iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ederiz.”