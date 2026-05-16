Van’da son günlerde yaşanan elektrik kesintileri vatandaşları ve esnafı zor durumda bırakırken, birçok mahallede bugün de enerji kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Özellikle merkez ilçeler olan İpekyolu, Tuşba ve Edremit’te yaşanan kesintilerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Vatandaşlar ise sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı mağdur olduklarını belirterek duruma tepki gösteriyor.

Van’da merkez ilçelerle birlikte toplam 5 ilçede, bugün (16 Mayıs Cumartesi) çok sayıda mahallede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerden İpekyolu, Edremit, Tuşba, Bahçesaray ve Erciş ilçelerindeki bazı mahalleler kesintiden etkilenecek.

İşte Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalleler ve saat aralıkları;

İPEKYOLU

10.00 – 12.00 saatleri arasında; Bostaniçi Mahallesi: Bağış Sokak, Berfin Sokak, 2589. Sokak, Kurtuluş Caddesi, Yusuf Sokak, Sipan Sokak, Aşiyan Sokak, Asmin Sokak, Ataç Sokak ve Serdar Sokak’ta, Kıratlı Mahallesi’nde İsa Sokak, Bayram Sokak, Yusuf Sokak ve 1333. Sokak,

Hacıbekir Mahallesi: Acar Sokak, Orhan Doğan Caddesi, Kumru Sokak, Karlıova Sokak, Sürmeli Sokak, Şenkaya Sokak, Hisar Sokak, Suluova Sokak, Esentepe Sokak, Bayırlı Sokak ve Güllü Sokak,

Karşıyaka Mahallesi’nde Kumru Sokak, Gaziosman Sokak, Karlıova Sokak, Lale Paşa Sokak ve Güllük Sokak,

Yeni Mahalle: Cengiz Sokak, Baran Sokak, Yazıcı Sokak ve Rüzgarlı Caddesi,

Serhat Mahallesi: Gazi Sokak’ta yatırım faaliyetleri kapsamında planlı bakım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT

09.00 – 16.00 saatleri arasında; Eminpaşa Mahallesi ile Çiçekli, Dilkaya, Dönemeç, Gölkaşı, Kıyıcak ve Köşkköy mahallelerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

10.00 – 12.00 saatleri arasında; Ayazpınar, Doğanlar, Bakacık, Kavurma, Akın ve Yeni Mahalle’de, Memursen TOKİde

Kurubaş Mahallesi’nde Kurubaş Yolu Sokak, Veysel Karani Sokak, Güneş 2. Sokak, Kurubaş Sokak, Bayırlı 2. Sokak, Hakkari Yolu Sokak, Kanal Üstü 2. Sokak, Kanal Yolu 3. Sokak ve Altaylı Sokak’ta, ayrıca Şabaniye Mahallesi’ne bağlı bazı sokak ve Fırat Mahallesi’nde Uğurlu Sokak, Useme Sokak, Okul Sokak, Bayırlı Sokak ve Ezberci Sokak’ta planlı bakım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Şemsibey Mahallesi’nde 2929, 2911, 2906, 2927 ve 2930. Sokaklarda planlı çalışma nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

09.30 – 16.30 saatleri arasında; İskele Mahallesi ile Şemsibey Mahallesi’nde bulunan 1, 2, 3, 4 ve 5. sokaklar ile Şahbender Sokak’ta enerji kesintisi uygulanacak.

11.00 – 12.00 saatleri arasında; Kumluca Mahallesi’nde planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

BAHÇESARAY

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kaşıkçılar Mahallesi’nde Kaşıkçılar Sokak’ta, Cevizlibelen Mahallesi’nde Cevizlibelen Sokak’ta, İslam Mahallesi’ne bağlı bazı sokaklarda planlı çalışma nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ

15.00 – 18.00 saatleri arasında; Çelebibağ Mahallesi’nde Yavuz Sultan Selim Sokak ile Kumtepe Sokak’ta enerji kesintisi uygulanacak.

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kadirasker Mahallesi’nde planlı bakım çalışması yapılacak.