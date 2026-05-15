Van’da genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 18,8 olurken, Van bu oranla Türkiye’de en yüksek genç nüfus oranına sahip 5’inci il oldu. Öte yandan Van’da genç nüfus sayısı bir önceki yıla göre 2 bin 708 kişi azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin ‘İstatistiklerle Gençlik’ verilerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye’nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi olurken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 708 bin 348 kişi olarak belirlendi. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 14,8’ini oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,2’si erkeklerden, yüzde 48,8’i ise kadınlardan oluştu.

GENÇ NÜFUS ORANINDA 5. İL VAN

Aynı verilere göre Van’ın 1 milyon 112 bin 13 kişilik nüfusunun 209 bin 412’sini 15-24 yaş arası gençler oluşturdu. Van’da genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 18,8 olarak kaydedildi. Van, bu oranla Türkiye genelinde genç nüfus oranının en yüksek olduğu 5’inci il oldu.

TÜİK tarafından bu yıl ilk kez yayımlanan 15-29 yaş grubu verilerine göre ise Van’da bu yaş aralığındaki genç nüfus 312 bin 173 kişi olarak hesaplandı. Böylece 15-29 yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 28 oldu. Van, bu kategoride ise Türkiye genelinde 4’üncü sırada yer aldı.

2024 yılı verileriyle karşılaştırıldığında Van’da 15-24 yaş arası genç nüfusun azaldığı görüldü. 2024 yılında 1 milyon 118 bin 87 olan Van nüfusunun 212 bin 120’sini 15-24 yaş grubundaki gençler oluştururken, genç nüfus oranı yüzde 19,0 olarak açıklanmıştı.

Buna göre Van’da 15-24 yaş arası genç nüfus bir yılda 2 bin 708 kişi azaldı, genç nüfus sayısındaki düşüş yaklaşık yüzde 1,3 olarak hesaplandı. Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 19,0’dan yüzde 18,8’e gerileyerek 0,2 puan düştü.