Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2026 yılının ilk dört ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Van’da Ocak-Nisan döneminde İŞKUR aracılığıyla toplam 2 bin 249 kişi işe yerleştirildi.

Verilere göre Türkiye genelinde 2026’nın ilk dört ayında kamuda işe yerleştirilen kişi sayısı 7 bin 118, özel sektörde işe yerleştirilen kişi sayısı ise 471 bin 130 oldu. Böylece ülke genelinde toplam işe yerleştirilen kişi sayısı 478 bin 248 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde işe yerleştirilen kadın sayısı 175 bin 633 olurken, 15-24 yaş arası işe yerleştirilen genç sayısı 138 bin 177 olarak açıklandı. Aynı dönemde işe yerleştirilen engelli sayısı 115, yükseköğrenim mezunu işe yerleştirilen kişi sayısı ise 326 oldu.

Van’da ise dört aylık dönemde özel sektörde 2 bin 245 kişi işe yerleştirilirken, kamuda 4 kişi istihdam edildi. Van’da işe yerleştirilen toplam kadın sayısı bin 12 olurken, kamuda kadın istihdamı gerçekleşmedi.

İŞKUR verilerine göre Van’da Ocak-Nisan döneminde 15-24 yaş arası 889 genç işe yerleştirildi. Aynı dönemde 44 engelli ile 335 yükseköğrenim mezunu da istihdam edildi.