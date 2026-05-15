Açıklamalarda bulunan Erol Baykara, bir toplumun ve ülkenin teknolojik açıdan kendi kendine yetebilmesinin en önemli unsurunun nitelikli insan kaynağı olduğunu belirtt. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nin de bu anlayışla kurulduğunu ve ülkemizin teknoloji alanında yetişmiş insan kapasitesini artırmaya yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Baykara, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nin kurulduğu ilk 12 il arasında yer alan Hakkâri’de çalışmalar artan ilgi ve imkanlarla devam etmektedir.

Hakkâri merkez ve Yüksekova ilçemizde faaliyet gösteren atölyelerimizde geleceğin teknoloji yıldızları yetiştirilmektedir. 2026 yılı için Hakkâri genelinde toplam 2 bin 62 öğrencimiz kayıt başvurusunda bulunmuştur. Bu sayı, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olup ilimiz adına gurur verici bir tablo ortaya koymaktadır.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde Hakkâri merkezde 160, Yüksekova ilçemizde ise 80 olmak üzere toplam 240 öğrencimiz eğitim alma hakkı kazanacaktır. Öğrencilerimizin seçim süreçleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavlar devam etmekte olup, belirlenen kontenjan dahilinde başarılı olan öğrencilerimiz 36 aylık kapsamlı eğitim programına dahil edilecektir" dedi.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde görev alacak eğitmen kadrolarının güçlendirilmesi amacıyla yeni eğitmen alım sürecinin başlatıldığını vurgulayan Erol Baykara, "Türkiye genelinde 81 ilde ve 131 farklı noktada faaliyet gösteren DENEYAP atölyelerinde görev yapmak üzere eğitmen adayları aranmaktadır. Bu kapsamda Hakkâri ilimizde toplam 12 eğitmenin görevlendirilmesi planlanmaktadır.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, Türkiye’nin geleceğine yön verecek gençlere rehberlik etmek isteyen; yenilikçi ve çözüm odaklı tüm arkadaşlarımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri aracılığıyla geleceğin teknoloji liderlerinin yetişmesine katkı sunmak isteyen adaylar, başvurularını 8 Haziran 2026 tarihine kadar aşağıdaki adres üzerinden gerçekleştirebilirler. Geleceğin teknoloji yıldızlarına rehber olun. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, başvuru sayfası https://t3kys.com/tr/program/application/11114/ ve www.deneyap.org adreslerinden de detaylı bilgi alınabilir" diye konuştu.