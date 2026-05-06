Satışı gerçekleştirilecek olan daireler için yayımlanan ilanda, “Van ili Gürpınar Belediye Başkanlığı tarafından, mülkiyeti belediyeye ait Cumhuriyet Mahallesi’nde; imarın A Blok’unda 26 adet mesken (daire) ile 4 adet iş yeri, B Blok’taki 3 adet iş yeri ve 373 ada 10 nolu parselde bulunan B Blok’taki 5 adet mesken (daire), bağımsız bölüm numarası, takdir edilen (muhammen) bedeli ve geçici teminatı yazılı taşınmazlar; ‘açık teklif usulü’ ile kiraya verilecektir.” denildi.

Yayımlanan ilanda, ofis/iş yeri kullanımlı taşınmazların 5 yıllığına, mesken kullanımlı taşınmazların ise 3 yıllığına kiralanacağı belirtilirken ayrıca ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderlerin peşin ödenmesi şartıyla, taşınmazların tek tek kiraya verileceği aktarıldı.

GÜRPINAR İLÇESİNDEKİ DAİRELERİN İHALE TARİHLERİ

Açık teklif usulü ile kiraya verilecek daireler, 3 farklı günde ihaleye çıkarılacak. İlk ihaleler 13 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00’da başlayacak ve saat 16.40’ta sona erecek.

14 Mayıs Perşembe günü yapılacak ikinci ihaleler ise saat 16.20’de son bulacak. Son ihaleler ise 15 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da başlayacak ve saat 12.00’de tamamlanacak. Her bir daire için ihale, ayrı ayrı saatlerde gerçekleştirilecek.

İhaleler, Gürpınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:36’da yer alan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonu’nda yapılacak.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?

-Adres beyanı (Türkiye’de tebligat için adres beyanı),

-İkametgah belgesi (kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösteren belge),

-Kimlik fotokopisi,

-İmza sirküleri,

-Gürpınar Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur” yazısı,

-Geçici teminat makbuzunun aslı veya teminat mektubu,

-Şartname alındı makbuzu.

İlan ile ilgili tüm detaylara https://www.ilan.gov.tr adresinden ulaşılabilir.