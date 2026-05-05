Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı taşkın koruma tesisleri verilerine göre, son 11 yılda hem Türkiye genelinde hem de Van’da önemli artış yaşandığı görüldü.

Verilere göre Türkiye genelinde 2013 yılında 7 bin 905 olan taşkın koruma tesisi sayısı, 2024 itibarıyla yaklaşık yüzde 40 artışla 11 bin 64’e yükseldi. Aynı dönemde Van’da ise 115 olan tesis sayısı yüzde 77’nin üzerinde bir artış göstererek 204’e çıktı. Bu artışla birlikte Van, 2013 yılında en fazla taşkın koruma tesisine sahip 30’uncu il konumundayken, 2024’te 14 basamak yükselerek 16’ncı sıraya yerleşti.

2013 yılında Van’da 115 taşkın koruma tesisi bulunurken, bu tesislerin koruma alanı 11 bin 787 hektar olarak kaydedildi. 2014 yılında tesis sayısı 125’e yükselmesine rağmen koruma alanı bir önceki yıl ile aynı seviyede kaldı. 2015’te taşkın koruma tesisi sayısı 132’ye çıkarken, koruma alanı 11 bin 903 hektara ulaştı. 2016’da 134 olan tesis sayısı, 2017’de 151’e, 2018’de 158’e ve 2019’da 164’e yükseldi. Bu yıllarda koruma alanında ise sınırlı değişim yaşandı.

2020 ve 2021 yıllarında tesis sayısı 175’e ulaşırken, koruma alanı 12 bin 743 hektarı aştı. 2022’de tesis sayısı 179’a, 2023’te 194’e ve 2024’te 204’e yükseldi. Buna karşın koruma alanı 2020’den itibaren 12 bin 743 hektar seviyesinde sabit kaldı.