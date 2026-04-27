Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı adalet verilerinde, Türkiye geneli istatistiklerin yanı sıra Van’a ilişkin veriler de paylaşıldı. Açıklanan verilere göre, Türk Ceza Kanunu kapsamında ceza mahkemelerine açılan dosyalarda Van’da en fazla malvarlığına karşı suçlar kaydedildi.

2025 yılı verilerine göre Van’da malvarlığına karşı suçlar, vücut dokunulmazlığına karşı suçlardan daha fazla oldu. Türkiye genelinde de benzer şekilde malvarlığına karşı suç oranının, vücut dokunulmazlığına karşı suç oranlarından yüksek olduğu görüldü.

Türk Ceza Kanunu’na göre ceza mahkemelerine açılan dosyalarda ilk üç sırayı alan suçlar incelendiğinde, Van’ın da aralarında bulunduğu TRB bölgesinde kamunun sağlığına karşı suç oranı yüzde 12,1, vücut dokunulmazlığına karşı suç oranı yüzde 23,9 ve malvarlığına karşı suç oranı yüzde 24,9 olarak kaydedildi.

Özel kanunlara göre ceza mahkemelerine açılan dosyalarda ise Van’da ilk sırada Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar yer aldı. Türkiye genelinde ise Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Çek Kanunu kapsamındaki suçlar ilk sıralarda yer aldı.

TRB bölgesinde özel kanunlara göre açılan dosyalarda kaçakçılıkla mücadele kanunu yüzde 26,5 ile ilk sırada bulunurken, askeri ceza kanunu yüzde 17,2 ve ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun yüzde 15,8 oranında yer aldı.

Hukuk mahkemelerine açılan davalarda ise Van’da en fazla kamulaştırma davalarının görüldüğü, Türkiye genelinde ise boşanma davalarının ilk sırada yer aldığı verilerde aktarıldı.