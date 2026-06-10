Türkiye’de ikamet izniyle bulunan yabancılara ilişkin güncel veriler açıklandı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre, hem Türkiye genelinde hem de Van’da ikamet izinli ve geçici koruma kapsamında bulunan yabancıların sayısı netleşti.

Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde ikamet izniyle bulunan yabancı sayısı 1 milyon 237 bin 343 olarak kaydedilirken, geçici koruma kapsamında yaşayan Suriyelilerin sayısı 2 milyon 264 bin 983 olarak açıklandı.

Van özelinde ise ikamet izniyle bulunan yabancı sayısı bin 216, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı ise bin 203 olarak belirlendi. Bu verilerle birlikte Van’daki toplam yabancı nüfus 2 bin 419 kişi olarak kayıtlara geçti. Van’da kayıtlı Suriyelilerin il nüfusuna oranı ise yüzde 0,11 seviyesinde gerçekleşti.