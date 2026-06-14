Kongrenin ardından teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı ekip, kısa süre içinde Murat Yıldırım ile anlaşma sağladı.

2024-2025 sezonunda Vanspor’un başında önemli bir başarıya imza atarak kulübün 25 yıllık 1. Lig özlemini sonlandıran Murat Yıldırım, yeni sezonda yeniden Vanspor’un başına geçti.

Kongre sonrası yeni sezon hazırlıklarına başlayan Vanspor FK, ilk olarak kentte sevilen ve tecrübeli teknik direktör Murat Yıldırım ile anlaşma sağlamıştı. Yıldırım, geçtiğimiz sezon ise Malatya ekibinde görev almış, düşme hattındaki takımı play-off’a kadar taşımayı başarmıştı.

“VANSPOR’DA 18 YILLIK BİR GEÇMİŞİM VAR”

Wanhaber’e değerlendirmelerde bulunan Murat Yıldırım, Vanspor ile olan bağının uzun yıllara dayandığını belirterek, “Geçen sene son 14 maçta göreve gelmiştik. Zaten Vanspor’da kulüp antrenörüydüm. Bu nedenle göreve layık görüldük üç hocadan sonra sorumluluk aldık. Kendi memleketimizin takımına hizmet ettik. Futbolculuk ve teknik direktörlük dönemim dahil Vanspor’da 18 yılım geçti. Bu süreçte 25 yıl sonra Vanspor’u 1. Lig’e çıkarmak teknik heyet olarak bize nasip oldu.” dedi.

“YÖNETİMLE FİKİR AYRILIĞI YAŞADIK”

Yıldırım, önceki dönem ayrılık sürecine de değinerek, mevcut yönetimle fikir ayrılığı yaşadıklarını belirterek, “O dönem telefonla görüştüğümüzde bir fikir ayrılığı oldu. Ben hedeflerim doğrultusunda bazı şeyler söyledim, onlar farklı bir yol çizdi ve başka bir hocayla devam ettiler. Biz de yol ayrımına gittik.” ifadelerini kullandı.

“ŞAHİN BAŞKAN İLE YENİDEN YOLA ÇIKTIK”

Yeni yönetimle tekrar bir araya geldiklerini belirten Yıldırım, kongre sürecinde Şahin Aslan ile iletişim kurduklarını söyleyerek, “Yönetimde değişiklik olunca Şahin Başkan kongre öncesinde benimle iletişime geçti. ‘Kongreyi kazanırsak seninle çalışmak istiyoruz’ dedi. Kongre biter bitmez 2 Haziran’da bir araya geldik.” dedi.

“HEDEFİMİZ VANSPOR’U BAŞARIYA TAŞIMAK”

Yeni sezon hedeflerine ilişkin konuşan Yıldırım, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Yönetimle yüz yüze görüştük, mevcut durum ve hedefler üzerine konuştuk. Şahin Başkan her konuda arkamızda durdu. Onun Vanspor sevgisini ve dürüstlüğünü bildiğim için bu görevi kabul ettim. Taraftarlarımızın desteği ve dualarıyla bu sezon hedeflediğimiz noktaya ulaşacağımıza inanıyorum.”