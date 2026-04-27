Edinilen bilgilere göre olay, Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Evrenköy’de meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan 21 yaşındaki Süleyman Gülsün, yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde vücuduna kene yapıştığı belirlenen Gülsün, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alındı.

Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edilen genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Süleyman Gülsün hayatını kaybetti. 21 yaşındaki gencin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Tokat’a gönderildi.