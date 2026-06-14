Koyun peyniri üretiminde “tutmalık” olarak adlandırılan sezon başladı. Peynirciler Çarşısı esnafı Erdal Emrah, yaylalardan dönüşlerin ve süt veriminin artmasıyla birlikte üretim ve satışta yoğunluk yaşandığını ifade ederek, özellikle şehir dışından gelen taleplerin arttığını belirtti.

Koyun peynirinin kilosunun 350 ile 500 lira arasında değiştiğini söyleyen Erdal, fiyat farklılığının peynirin kalitesi, yağ oranı ve dinlenme süresine bağlı olduğunu aktaran Emrah, yeni kesilen taze peynirin 350 liradan satışa sunulduğunu, dinlendikçe fiyat ve özelliklerinde değişim yaşandığını ifade etti.

“RAĞBET YÜKSEK”

Emrah, üretimde kullanılan peynirlerin genellikle Norduz ve Özalp bölgelerinden temin edildiğini belirterek, “Şu an koyun peyniri sezonu başladı, özellikle bizim burada ‘tutmalık’ dediğimiz dönem tam yoğunluğun olduğu zaman. Yaylalardan dönüşler, hayvanların süt veriminin artması derken peynir üretimi de artıyor. Bu yüzden şu an hem üretim hem satış açısından en hareketli dönemimiz diyebilirim. Rağbet gerçekten yüksek, özellikle şehir dışından ciddi talep geliyor. İstanbul, Ankara, batı illeri başta olmak üzere kargoyla çok gönderim yapıyoruz. Kilosu şu an 350 ile 500 lira arasında değişiyor. Bu fark tamamen peynirin kalitesine, yağ oranına ve en önemlisi de dinlenme süresine bağlı. Mesela yeni kesilen taze peynir 350 liradan çıkıyor ama bir haftalık, on beş günlük peynirle bir aylık peynir arasında hem tat hem de sertlik açısından ciddi fark oluyor.” İfadelerini kullandı.

Satışların ağırlıklı olarak toplu şekilde yapıldığını ifade eden Emrah, şehir dışına genellikle 80, 100 ve 150 kilogramlık gönderimler gerçekleştirildiğini belirtti.

“YOĞUNLUK DA HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Ürünlerin kışlık kullanım amacıyla alındığını, salamura yapılarak uzun süre saklandığını da kaydederek şu sözleri kaydetti:

“Bekledikçe hem aroması oturuyor hem de daha dayanıklı hale geliyor, bu da fiyatı yükseltiyor. Bizde peynirler genelde Norduz ve Özalp taraflarından geliyor, o bölgelerdeki yaylaların ot yapısı ve hayvanların beslendiği doğal ortam; peynirin kalitesini etkiliyor. Son dönemde Özalp biraz daha öne çıktı diyebilirim, oradan gelen ürün biraz daha fazla. Bu yüzden arada bir rekabet de oluşuyor ama bu rekabet kaliteyi de artırıyor aslında. Satışlar genelde küçük gramajlarda değil. Biz şehir dışına çoğunlukla 80 kilo, 100 kilo, 150 kilo gibi toplu gönderimler yapıyoruz. İnsanlar bunu kışlık alıyor. Yazın alıp salamura yapıyorlar, kış boyunca tüketiyorlar. Yani bu peynir aslında sadece günlük bir ürün değil, tamamen stokluk, tutmalık bir ürün. Şu an tam onun sezonu olduğu için yoğunluk da her geçen gün artıyor.”