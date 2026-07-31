Basın İlan Kurumu (BİK) Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay’a çalışma ziyaretinde bulundu.

Çakay’ın makamında gerçekleşen görüşmede; Van başta olmak üzere bölgedeki yerel gazeteler ile internet haber sitelerinin mevcut durumu, medya sektöründeki teknolojik dönüşüm ve DAKA’nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirilebilecek projeler ele alındı.

Yerel medyanın niteliksel gelişimine yönelik istişarelerde; teknik altyapı ve baskı standartları, mizanpaj ve görsel tasarım, editoryal süreçler ve içerik kalitesi, kurumsal yönetim ile dijital altyapı ve hizmet kalitesi başlıklarındaki ihtiyaçlar üzerinde duruldu.

Görüşmede ayrıca, yazılı basının köklü birikimini dijital yayıncılığın sunduğu yeni imkânlarla buluşturabilecek modeller kapsamında; yapay zekâ ve yeni nesil gazetecilik, veri gazeteciliği, kaynak doğrulama ve dijital sürdürülebilirlik alanlarında eğitim ve kapasite geliştirme olanakları değerlendirildi.

Bu kapsamda geliştirilecek çalışmalara Vangölü Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere bölgedeki basın meslek örgütlerinin de dâhil edilmesi, sektörün sahadaki ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve projelerin katılımcı bir anlayışla geliştirilmesi açısından değerlendirildi.

DAKA desteği ve BİK koordinasyonunda daha önce Vangölü Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ile diğer yerel medya mensuplarına yönelik gerçekleştirilen İHA/Drone Eğitimi örneğinden hareketle, kurumlar ve meslek örgütleri arasındaki iş birliğinin sektörün güncel ihtiyaçlarına cevap verecek yeni projelerle sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Van’ın tarihî, kültürel ve doğal değerlerinin nitelikli yayıncılık ve yeni nesil iletişim imkânlarıyla daha görünür hâle getirilmesini amaçlayan “Van’ın Kalemleri” proje fikrinin de istişare edildiği görüşmede, yerel medyanın sahadaki ihtiyaçlarının DAKA’nın uygun destek mekanizmalarıyla buluşturulmasına yönelik seçenekler ele alındı.

Tokgöz, DAKA’nın bölgesel kalkınma tecrübesi, BİK’in yerel medya alanındaki kurumsal birikimi ve basın meslek örgütlerinin saha tecrübesinin ortak projelerde buluşturulmasının, yerel gazete yayıncılığının güçlendirilmesine ve bölge basınının dijital dönüşüme uyum kapasitesinin artırılmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

DAKA Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay da bölge basınının kurumsal, mesleki ve dijital kapasitesinin geliştirilmesine yönelik proje ve iş birliği çalışmalarını önemsediklerini belirterek, bu yönde geliştirilecek çalışmalara destek olmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Ziyaret, yerel medyanın gelişimine katkı sağlayabilecek ortak proje ve iş birliği alanlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.