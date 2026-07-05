Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ve amcası Ahmet Kabaiş ile görüştü. Demirtaş, görüşmede, "Rojin hepimizin kızıdır. Kimse bu dosyayı kapatamaz. Eğer bir DNA tespit edilmişse kimse intihar diyemez." dedi.

Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ve amcası Ahmet Kabaiş ile görüştü. Bu sabah gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

İlke TV’den Tuğba Özer'in haberine göre, Nizamettin Kabaiş, "Oldukça iyi geçti. Süre kısıtlamasında bulunmadılar. Sayın Selahattin Demirtaş’ın morali ve neşesi her zamanki gibi yerindeydi. Birbirimize sarıldık. ‘Keşke dışarıda olsaydım, taziyeye de gelmek isterdim ama ailem gelmişti’ dedi." diye konuştu.

"Kimse bu dosyayı kapatamaz"

Görüşmede Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin dosyayı takip ettiğini söyleyen Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ben eminim ki Rojin’e ne olduğu aydınlatılacak. Yeni Adalet Bakanı çalışıyor, üzerinde duruyor. Bu bir cinayetse çözülecektir. Sen hiç merak etme. Rojin hepimizin kızıdır. Kimse bu dosyayı kapatamaz. Eğer bir DNA tespit edilmişse kimse intihar diyemez. Kendini üzme. Kırgınlıklar olmasın. Hem Van Barosu hem Diyarbakır Barosu tekrar dosyaya bakacaklar. Herhangi bir sorun olduğunda avukatlarımı arayabilirsiniz, size destek olacağım."

Van Barosu, "Nizamettin Kabaiş ile sağlıklı iletişim sürdürülmesi güçleşti" ifadeleriyle Rojin Kabaiş dosyasından çekildiğini duyurmuştu. Daha sonra baba ile yeniden görüşülerek, "Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, “Van Barosu bu dosyadan asla çekilmedi, sadece özel vekâlet ilişkisi sonlandı” açıklaması yapılmıştı. Baba Nizamettin Kabaiş ise “Kırgınlık, dargınlık geçti bitti” demişti.

Ne olmuştu? Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Kabaiş, eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitmişti. 27 Eylül'de kaybolduğu bildirilen Kabaiş'in cesedi 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulunmuştu. Rojin'in intihar ettiği veya suda boğulduğu iddialarını reddeden ailesi, adalet mücadelesini sürdürüyor.