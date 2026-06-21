Türkiye genelinde milyonlarca adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bugün gerçekleştirilen iki oturumla sona erdi. Dün Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayan sınav maratonu, bugün yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS’nin ikinci oturumu olan AYT, saat 10.15’te başladı. Van’da binlerce öğrenci, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gitti. Saat 10.00 itibarıyla okul kapıları kapatılırken, adaylar sınav salonlarında yerlerini aldı.

AYT OTURUMU SAAT 13.15’TE SONA ERDİ

180 dakika süren AYT oturumu saat 13.15’te tamamlandı. Sınav çıkışında öğrencilerin farklı duygular yaşadığı gözlendi.

Sınav merkezlerinin önünde ise aileler çocuklarının çıkmasını heyecanla bekledi. Veliler, sınav süresince okul çevresindeki park ve bekleme alanlarında zaman geçirdi.

YDT İLE SINAV MARATONU TAMAMLANDI

YKS’nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT), saat 15.45’te başladı. Yabancı dil puanıyla tercih yapacak adayların katıldığı sınav, 120 dakikanın ardından saat 17.45’te sona erdi.

Böylece üç oturumdan oluşan 2026 YKS maratonu Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da tamamlanmış oldu.

SONUÇLAR 22 TEMMUZ’DA

Aylarca süren hazırlık sürecinin ardından sınavları geride bırakan adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, tercih sürecine girerek üniversite ve bölüm seçimlerini yapacak.