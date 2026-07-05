Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de düzenlenen Genç Kart ödül töreninde, sporun çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutan en önemli araçlardan biri olduğunu belirterek, gençlerin sporla, eğitimle ve disiplinle yetişmesi için projeleri ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de bakanlığın himayelerinde Valilik katkılarıyla hayata geçirilen 'Edirne Genç Kart' projesi kapsamında düzenlenen ödül törenine katıldı. Edirne Yeni Spor Salonu'ndaki törene Bakan Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, hediye alacak öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı. Öğrencilerin eğitim, spor ve sosyal gelişimlerini çok boyutlu puanlama sistemiyle takip eden ve başarılarını ödüllendiren bir teşvik modeli olan Edirne Genç Kart'ta, öğrenciler; okul devamlılığı, antrenman katılımı, lisanslı sporculuk, turnuva başarıları ve öğretmen-antrenör değerlendirmeleri doğrultusunda düzenli olarak puanlandırıldı. Edirne genelinde 6 ilkokul ve 6 ortaokul olmak üzere toplam 12 dezavantajlı okulda yürütülen proje kapsamında yüksek puanlı öğrencilere tablet, bisiklet, akıllı saat, eğitim laptopu, eşofman takımı, spor ayakkabı, kırtasiye setinin de aralarında bulunduğu hediyeler dağıtıldı.

'ÇOCUKLARIN OKULA DEVAMI ARTTI'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törende yaptığı konuşmada salonu dolduranların coşkusu ve velilerin katkısının gururlandırdığını söyleyerek, "Gerçekten Genç Kart vasıtasıyla okullardaki devam oranı arttı. Öğrencilerimizin disiplini, öğretmenlerin, okul yöneticileri ve velilerin memnuniyeti bizleri gururlandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim birinci görevimiz, gençlerimizi sporla buluşturmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve burada ailelerle beraber çocuklarımızı spora yönlendirmek. Yaz spor okullarımızda, kış spor okullarımızda ve Milli Eğitim ile beraber yürüttüğümüz yetenek taraması projeleriyle çocuklarımızın sporun birleştirici gücünü, iyileştirici gücünü ve ortak gücünü kazanmalarını sağlamak amacıyla bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Edirne'de güzel bir uygulama yapıldı. Çocuklarımızın okula devamları arttı, ders disiplinleri arttı. Sokaklar da cıvıl cıvıl oldu, okul bahçeleri de cıvıl cıvıl. Çocuklarımız sporla buluştu. Sporla beraber hayatı öğreniyorlar, sporla beraber yaşamda disiplini öğreniyorlar ve başarılı sporcular olarak şehirlerini, kulüplerini ve okullarını temsil ediyorlar. Gerçekten güzel bir proje yaptıkları, katıldıkları antrenmanlarla beraber puan topluyorlar. O puanlarla birlikte bugün çekilişini yapacağımız 500 gencimize ödüllerini veriyoruz. Gerçekten güzel bir uygulama" dedi.

'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA SPOR TESİSLERİ YAPILDI'

Bakan Bak, en önemli görevlerinden bir tanesinin başta dijital bağımlılık, uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklar, kumar olmak üzere gençleri ve çocukları bunlardan uzak tutmak olduğunu belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanına böyle gördüğünüz gibi spor tesisleri yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Spora, gençlere ve herkese değer veriyor. Bugün de bu güzel ortamı sağladığı için değerli Valimize, sizlere, öğretmenlerimize, hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir uygulama oldu. Bisikletler dağıtılacak, ödüller dağıtılacak. Çocuklarımız sporla beraber bir yaşam tarzı olarak yollarına devam edecekler. Bakıyorsunuz, jimnastikçiler bir tarafta, basketbolcular bir tarafta, judocular bir tarafta, hentbolcular bir tarafta. Çocuklarımız gerçekten salonlarımızı ve tesislerimizi dolduruyorlar. Eve aileye gidip başarılarını ailelerine anlatıyorlar. Velilerimiz de onları antrenmanlarda takip ediyorlar. Dolayısıyla bu güzel ortam için katkısı bulunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Projeyi Türkiye çapında her tarafta yapmaya devam ettiklerini söyleyen Bakan Bak, "Okuldan Spora Mahalle Ligi ile beraber, Edirne'de Valimizin de ifade ettiği gibi 4 bin çocukla başladığımız proje bugün 14 bin çocuğa ulaştı ve artarak devam ediyor. Herkesi spor salonlarına, herkesi tesislere davet ediyoruz. Her tarafa tesis yapmaya devam ediyoruz. Mahallelere halı sahalar, basketbol sahaları ve voleybol sahaları yapmaya devam ediyoruz. Mahalle Ligi'nde de bir de teşekkür muhtarlarımıza. Muhtarlarımız da gerçekten Mahalle Ligi'ne büyük katkı sağladılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. İşte hep beraber sporun birleştirici gücüyle bu çocuklarımızı sporla buluşturacağız, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız. Spor disipliniyle, okuluyla, vatanını ve milletini seven gençler olarak bu ülkenin bireyleri olarak yetişmelerini sağlayacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye, spor ülkesi olma yolunda devam ediyor. Voleybolda, futbolda ve basketbolda uluslararası başarılar devam ediyor. Altyapı ya yatırımlar devam ediyor. Edirne'de yüzme havuzları dolu, spor salonları dolu, sahalar dolu. Her şey herkes için sporcular için çocuklarımız için hizmet etmeye devam ediyoruz. Tekrar bu Genç Kart uygulaması için çalışan, emek veren herkese; başta Valimiz olmak üzere teşekkür ediyorum" diye konuştu.