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Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerek 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Solhan ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Citroen marka otomobil park halindeki tıra çarptı.

Hurdaya dönen araçtaki yaralı hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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