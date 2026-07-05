Bingöl'ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Hurdaya dönen araçtaki yaralı hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Solhan ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Citroen marka otomobil park halindeki tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerek 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: İHA