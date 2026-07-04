Trendyol 1. Lig 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun başlamasına 34 gün kala Van Spor Futbol Kulübü kamp çalışmalarının startını vermeye hazırlanıyor.

Yarın Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sezon hazırlıklarını başlatacak olan Van Spor FK, diğer taraftan da takıma yeni katılacak transferleri bekliyor.

Futbol özlemi çeken Van Spor taraftarları da hem yapılacak transferleri hem de takımlarının maçlarını hangi statta oynayacağını merak ediyor.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda yapılması beklenen çalışmalardan dolayı Van Spor’un maçlarını başka bir ilde oynama ihtimali bulunurken, bu konuda henüz açıklanmış net bir karar yok. Taraftarlar da biran önce bu durumun netliğe kavuşmasını bekliyor.

Takımını hem iç sahada hem dış sahada yalnız bırakmayan Van Spor taraftarları yeni sezonu iple çekiyor.