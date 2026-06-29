Hakkâri Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Haziran 2026 Salı günü Cennet Cehennem Vadisi'nde düzenlenecek Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Final Müsabakaları için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Organizasyon öncesinde alanda yoğun bir çalışma yürütülürken, Hakkâri Belediyesi de iş makinesi desteği sağlayarak hazırlıklara katkı sunuyor. Ekipler, müsabakaların sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için alanda düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin en başarılı güreş kulüplerini ve seçkin sporcularını bir araya getirecek olan Süper Lig finallerine sporseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan Cennet Cehennem Vadisi'nde gerçekleştirilecek organizasyonun, Hakkâri'nin spor ve tanıtımına önemli katkı sunacağı ifade edildi.