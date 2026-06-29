Basın İlan Kurumu (BİK) Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz, Wanhaber’e ziyaret gerçekleştirdi. Tokgöz’e, BİK Van Bölge Müdürlüğü personellerinden Recep Melet eşlik etti. Tokgöz, Wanhaber Yazı İşleri Müdürü Uğur Tunçdemir ile bir araya geldi.

Wanhaber’i ziyaret eden Tokgöz, yerel basının rolü ve kurumlar arası iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında Van’daki basın-yayın faaliyetleri hakkında sohbet edildi. Görüşmede, basın kuruluşları arasındaki iletişim, kamuoyunun doğru ve etkin şekilde bilgilendirilmesinin önemi ile yerel basının toplum üzerindeki rolü ele alındı.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen buluşmada, kurumlar arası iş birliği ve dayanışma çerçevesinde basın çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Wanhaber Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Uğur Tunçdemir, ziyaretten dolayı BİK Van Bölge Müdürü Kenan Tokföz’e teşekkür etti.