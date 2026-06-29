Yaz döneminde çocukların ve gençlerin sporla buluşmasını, yeteneklerini keşfetmelerini ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini hedefleyen program kapsamında, farklı branşlarda sportif faaliyetlerin startı verildi. Açılışta konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun, spor okullarının geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu belirtti.

Sporun fiziksel gelişimin yanı sıra öz güven, disiplin ve takım ruhu kazandırdığını ifade eden İl Müdürü Tosun, "Spor, gençlerimizin sadece fiziksel gelişimine değil, aynı zamanda öz güven kazanmalarına, disiplinli bireyler olarak yetişmelerine, paylaşmayı ve takım ruhunu öğrenmelerine de önemli katkı sağlamaktadır.

Bu nedenle yaz spor okullarımızı, geleceğimize yapılan en değerli yatırımlardan biri olarak görüyoruz. Yaz boyunca farklı branşlarda eğitim alacak gençlerimiz hem eğlenecek hem de yeteneklerini keşfetme fırsatı bulacaklardır. Belki de bugün burada sporla tanışan evlatlarımız, yarın ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil edecek sporcular olacaktır. Bugün, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak gençlerimizi sporun birleştirici gücüyle buluşturmaya, onları sağlıklı, başarılı ve donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlamaya kararlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

Tosun, çalışmaların hayata geçirilmesindeki destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Engelsiz Spor Okulları ile engelli bireylerin sosyal hayata katılımının hedeflendiği program, yapılan gösteriler ve branş tanıtımlarının ardından sona erdi.