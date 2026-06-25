22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu'nun 14 bölge temsilciliğinden oluşturulan amatör futbolcu karmaları katılıyor. Yaklaşık 400 futbolcu ve antrenörün yer aldığı turnuvada Bursa, Adana, Samsun, Erzurum, İzmir, Sakarya, Kayseri, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Van, İstanbul, Trabzon ve Malatya TFF Bölge Karmaları mücadele ediyor. Bölge kulüplerinde forma giyen amatör futbolculardan oluşturulan takımlar, dört ayrı grupta şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Birinci grupta Bursa, Adana, Samsun ve Erzurum; ikinci grupta İzmir, Sakarya ve Kayseri; üçüncü grupta Ankara, Antalya, Diyarbakır ve Van; dördüncü grupta ise İstanbul, Trabzon ve Malatya yer alıyor.

Müsabakalar, 4'er takımlı iki grup ve 3'er takımlı iki grupta tek devreli lig usulüne göre oynanıyor. Gruplarını lider tamamlayan dört takım, 26 Haziran'da oynanacak yarı final karşılaşmalarında karşı karşıya gelecek. Turnuvanın final müsabakası ise 28 Haziran tarihinde oynanacak. Organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan bölge karması, UEFA Regions' Cup'ta Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinden seçilen amatör futbolculardan oluşturulan TFF Van Bölge Karması, Ankara, Antalya ve Diyarbakır Bölge Karmalarının yer aldığı üçüncü grupta mücadele ediyor. Turnuvadaki ilk maçında Ankara Bölge Karması ile 2-2 berabere kalan TFF Van Böle Karması, ikinci karşılaşmada Antalya Bölge Karması'nı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Sahada sergilediği mücadeleci futbol, disiplinli oyun anlayışı ve takım ruhuyla beğeni toplayan Van Bölge Karması, aldığı başarılı sonuçlarla gruptaki iddiasını sürdürürken yarı final yolunda da önemli bir avantaj elde etti. Bölge futbolunun yetenekli isimlerini bir araya getiren ekip, Doğu Anadolu'nun futbol potansiyelini Erzurum'da başarıyla temsil ediyor.

Ankara karşısında alınan beraberlik ve Antalya karşısında elde edilen galibiyetle moral bulan TFF Van Bölge Karması, grup aşamasındaki son karşılaşmasında Diyarbakır Bölge Karması karşısında da başarılı bir sonuç alarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor.