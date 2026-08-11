Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü, ligin ilk maçında konuk ettiği Metro Holding Kayserispor’a 2 – 0 mağlup oldu. Van Spor’un ev sahibi kimliği ile Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanan maçta çok sayıda Van Spor taraftarı takımını destekledi. Van Spor FK, takımı uzaklarda da yalnız bırakmayan ve destekleyen tüm taraftarlarına teşekkür etti.

Ligin ilk maçında ideal 11’inden yoksun çıktığı maçta güçlü rakibi Kayserispor’a 2 – 0 mağlup olan Van Spor FK, Altınordu tesislerine yerleşerek ikinci maç hazırlıklarına başladı.

Ligin ilk maçında altyapıdan da futbolcuların yer aldığı kadroyla güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar arayan Van Spor FK bunu başaramadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu zorlu maçta Van Spor taraftarları tribünlerdeki yerini alarak takımını destekledi.

Van Spor FK de, takıma destek veren taraftarlara, yayımladığı mesajla teşekkür etti.

Van Spor FK tarafından yapılan paylaşımda; “Kayserispor karşısında 90 dakika boyunca takımını bir an olsun yalnız bırakmayan, sesiyle ve yüreğiyle gücümüze güç katan Büyük Vanspor Taraftarına sonsuz teşekkürler! Aynı heyecanı bizlerle paylaşan, takımımıza gönülden destek veren Akhisarlı hemşehrilerimize de misafirperverlikleri ve destekleri için yürekten teşekkür ediyoruz.” denildi.