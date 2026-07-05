Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

Bunlar da ilginizi çekebilir

Van'da düğün sezonu başladı: En büyük külfet altın!

Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz sezon Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, “Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Mustafa Burak Bozan’a kulübümüze hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz” denildi.

Bu bağlantı sizi https://www.wanhaber.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.