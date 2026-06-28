Araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortası düzenlemesinde yeni dönem 1 Temmuz 2026 itibarıyla başlıyor. Yapılan değişikliklerle birlikte, kaza sonrası işlemlerin daha hızlı yürütülmesi ve hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması hedefleniyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası Otomotiv Komite Başkanı Osman Çiçekel de yürürlüğe girecek yeni uygulamaya ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Araç Sahiplerini Yakından İlgilendiren Değişiklikler

Araç sahiplerinin uzun süredir beklediği zorunlu trafik sigortası düzenlemesi 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yapılan değişikliklerle birlikte kaza sonrası süreçlerin daha hızlı ilerlemesi ve vatandaşların hak kaybı yaşamamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Otomotiv Komite Başkanı Osman Çiçekel, yeni dönemde uygulanacak düzenlemelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çiçekel, özellikle araç değer kaybı, yedek parça kullanımı ve kaza sonrası sorumluluklarla ilgili kuralların önemli ölçüde değiştiğini belirtti.

Değer Kaybı İçin Ayrı Başvuru Gerekmeyecek

Yeni düzenlemeyle birlikte trafik kazası sonrası aracında hasar oluşan vatandaşlar, artık değer kaybı için ayrıca başvuru yapmak zorunda kalmayacak.

Hasar dosyası açılan her araçta sigorta eksperi, oluşan değer kaybını hazırlayacağı raporda ayrıca hesaplayacak. Sigorta şirketi ise nihai eksper raporunun kendisine ulaşmasının ardından bir iş günü içinde hesaplanan değer kaybı tutarını hak sahibine bildirecek.

Bu uygulamanın, vatandaşların haklarını daha kolay alabilmesini sağlayacağı ifade ediliyor.

Orijinal Parça Kullanımına Yeni Kurallar

Düzenleme kapsamında araç onarımlarında kullanılacak parçalarla ilgili de yeni esaslar getirildi.

Buna göre, hasar gören orijinal parçanın tamiri mümkün değilse öncelikle yine orijinal parçayla değiştirilmesi gerekecek. Ancak araç sahibinin onay vermesi veya orijinal parçanın temin edilememesi halinde eşdeğer ya da yeniden kullanılabilir parça kullanılabilecek.

Hasarlı parçanın daha önce orijinal olmayan bir parçayla değiştirilmiş olması durumunda ise öncelik yeniden kullanılabilir veya eşdeğer parçaya verilecek. Bu seçeneklerin mümkün olmaması halinde orijinal parça kullanılabilecek.

Ayrıca sigorta şirketleri, eşdeğer parça kullanımının uygun olduğunu ispat etmekle yükümlü olacak.

Kaza Yerini Terk Eden Sürücülere Yeni Yaptırım

Yeni düzenlemede kaza sonrası sürücülerin sorumlulukları da netleştirildi.

Can güvenliğini korumak ya da yaralıları sağlık kuruluşuna ulaştırmak gibi zorunlu haller dışında, kaza yerini terk eden veya kaza tespit tutanağı ile alkol raporu gibi resmi belgelerin düzenlenmesini engelleyen sürücüler için önemli bir yaptırım getirildi.

Bu durumda sigorta şirketleri, kazazedeye ödedikleri tazminatı daha sonra sigortalı sürücüden talep edebilecek.

Dijital Bildirim Dönemi

Düzenlemeyle birlikte "kalıcı veri saklayıcısı" uygulaması da hayata geçiriliyor.

Buna göre kısa mesaj (SMS), e-posta, mobil uygulamalar, e-Devlet ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden yapılacak bildirimler resmi tebligat niteliği taşıyacak. Böylece sigorta işlemlerinde dijital iletişim daha etkin kullanılacak.

Osman Çiçekel, araç sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek bu değişiklikleri yakından takip etmeleri gerektiğini belirterek, yeni uygulamanın hem sigortalılar hem de sektör açısından daha hızlı ve şeffaf bir süreç sağlayacağını ifade etti.