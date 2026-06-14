Edinilen bilgiye göre olay, Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, kayınpederinin evine gelen Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş M.G., bilinmeyen bir sebeple evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.’yi silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.