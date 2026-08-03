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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralılar, araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Van-Hakkari kara yolu Çavuştepe Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücünün isimi öğrenilemeyen 65 EE 168 plakalı Toyota Corolla marka otomobilin orta şeritteki bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

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