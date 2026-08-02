Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin sınır istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Türkiye’ye yılın ilk yarısında toplam 20 milyon 767 bin 48 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Aynı dönemde Van Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı ise 378 bin 444 olarak kaydedildi.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre Van’a 2025 yılının ilk altı aylık döneminde 319 bin 841 yabancı ziyaretçi giriş yapmıştı. 2026 yılının aynı döneminde bu sayı 378 bin 444'e yükseldi, böylece Van'a Kapıköy üzerinden gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir yılda 58 bin 603 kişi artarken, artış oranı yüzde 18,32 olarak gerçekleşti.

2025 yılının ilk altı aylık döneminde Van’a hava yoluyla 8, kara yoluyla 313 bin 201, demir yoluyla ise 6 bin 632 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. 2026 yılının aynı döneminde ise hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı 30’a, kara yoluyla gelen ziyaretçi sayısı 368 bin 161’e, demir yoluyla gelen ziyaretçi sayısı ise 10 bin 253’e çıktı.

Türkiye genelinde yılın ilk altı ayında en fazla yabancı ziyaretçi ağırlayan il 8 milyon 612 bin 299 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul’u 5 milyon 247 bin 592 ziyaretçiyle Antalya, 1 milyon 775 bin 11 ziyaretçiyle Edirne, 1 milyon 96 bin 541 ziyaretçiyle Muğla ve 669 bin 681 ziyaretçiyle Artvin takip etti. Van ise 378 bin 444 yabancı ziyaretçiyle Türkiye genelinde altıncı sırada yer aldı.

Açıklanan verilere göre, 2026 yılının ilk yarısında Van'a gelen yabancı ziyaretçiler, Türkiye'ye gelen toplam yabancı ziyaretçilerin yüzde 1,82’sini oluşturdu. Ayrıca ulaşım türlerine göre incelendiğinde, Van'a kara yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 54 bin 960 kişi, demir yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 3 bin 621 kişi arttı. Hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 8'den 30'a yükseldi.