Van’da VEDAŞ’ın planlı çalışmaları gerekçesiyle elektrik kesintileri devam ediyor. Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden Edremit, Erciş, İpekyolu, Başkale, Tuşba, Özalp ve Çaldıran ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

EDREMİT:

13.00 – 14.30 saatleri arasında; Erenket Mahallesine Bağlı Başkan Caddesi, Yeni Toki 9.Etap, 2.Etap, 3.Etap, 4.Etap, 7.Etap, 8.Etap, Erdemkent Mahallesine Bağlı Polis Lojmanları, Eski Toki 4.Ada Toki, Eesentepe Mahallesine Bağlı 2.Bölge 3.Etap, 4.Etap, 5.Etap, Eski Camii Mahallesine Bağlı Eski Camii Sokak, Başkan Caddesi Yeni Camii Mahallesine Bağlı İnönü Caddesi, Yeni Mahalleye Bağlı Sokaklar, Doğanlar Mahallesi, Ayazpınar Mahallesi, Bakacık Mahallesi ve Kavurma Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

11.00 – 12.30 saatleri arasında; Süphan Mahallesine Bağlı Erek 3.Sokak, Erek 1.Sokak, Erek 2. Sokak, Yayla 1.Sokak, Yayla 2.Sokak, Eşmepınar Sokak, Üçevler Sokak, Çelik Sokak, Süphan 1.Sokak, Zambak Sokak, Kardelen Sokak, Süphan Caddesi, Süphan 4.Sokak, Süphan 2.Sokak, Süphan 7.Sokak, Süphan 6.Sokak, Menduh Sokak, Öztürk 4.Sokak, Öztürk Sokak, Öztürk 1.Sokak, Yenikent 1.Sokak ve 2753. Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.30 – 11.00 saatleri arasında; Hidro Elektrik Santralinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bildirimli (Programlı) Kesinti: Yeni Camii Mahallesine Bağlı 49.Sokak, İnönü Caddesi, 13.Cadde Yeni Camii Mahallesine Bağlı ve 33. Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 12.00 saatleri arasında; Bildirimli (Programlı) Kesinti ve Yeşilova Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bildirimli (Programlı) Kesinti: Yankıtepe, Kızılören, Payköy, Tırmıklı, Hocaali, Deliçay, Ergücü, Keklikova, Salmanağa ve Aşağıçökek Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bildirimli (Programlı) Kesinti: Erçek Mahallesine Bağlı Selvi, Kanarya, Evrim, Mustafa Kemal Paşa Sokakları, Sürüyolu Mahallesi, Ilıkaynak Mahallesi, Aşağıgölalan Mahallesi ve Yukarıgölalan Mahallesi, Hatuniye Mahallesine Bağlı Sultanağa Sokak, Yüksel Sokak, B.Babani Sokak, Sultan Sokak, Ensar Sokak, Sultan Sokak, Zambak Sokak, Dilek Sokak, Miralay Sokak, Necmi Efendi Sokak, Şüheda Sokak, Gaziler Sokak, Recep Paşa Sokak, Enver Sokak, Menderes Sokak, Kantarcıoğlu Sokak, Emirevliya Sokak ve Stad Karşısı Sokaklarında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAŞKALE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bildirimli (Programlı) Kesinti: Öncüler, Ilıcak, Dikilitaş, Yukarıdarıca, Oğulveren, Esenyamaç Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bildirimli (Programlı) Kesinti: Dağönü, Göllü, Güveçli, Özyurt, Ayanıs, Alaköy, Yeşilsu, Yeniköşk ve Aşit Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 12.00 saatleri arasında; Bildirimli (Programlı) Kesinti: Altıntepe Mahallesine Bağlı Sipahioğlu Sokak, Zeve 6.Sokak, Ulubatlı Hasan Sokak, Abdurahmangazi Mahallesine Bağlı Muradiye Sokak, Zeve 4.Sokak, Elçibey Sokak ve Fazilet Sokaklarında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bildirimli (Programlı) Kesinti: Çavuşlar Mahallesi, Günyüzlü Mahallesi, Oymaklı Mahallesi, Eğribelen Mahallesi, Aşağıkoçkıran Mahallesi, Yukarıkoçkıran Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bildirimli (Programlı) Kesinti: Karadulda Mahallesi ve Direkli Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.