Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, 2025 yılının sonlarında başlayıp 2026 yılında da etkisini sürdüren yağışların, Van Gölü Havzası’nda özellikle tarım ve hayvancılık faaliyetleri açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Alaeddinoğlu, yağışların yeraltı su rezervlerinin beslenmesine de katkı sunduğunu belirterek, bu durumun su döngüsünü güçlendirdiğini ifade etti.

“YAĞIŞLAR ÜRETİM AÇISINDAN KRİTİK”

Havzanın yapısına değinen Alaeddinoğlu, su ihtiyacının önemli bir bölümünün doğu kesimlerinden karşılandığını belirterek, yağışların bu bölgelerde yoğunlaşmasının üretim açısından kritik olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılığın kırsal yaşamın temelini oluşturduğunu dile getiren Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Havzanın genel yapısı itibarıyla doğuya doğru genişleyen, batıya doğru ise daralan üçgen bir görünümü var. Bölgenin su ihtiyacının önemli bir kısmı da doğu kesimlerinden karşılanıyor. Bu nedenle 2025 yılının sonlarında başlayıp 2026 yılı boyunca devam eden yağışların özellikle doğu bölgelerinde yoğunlaşması bizim açımızdan önemli bir durum. Bu yağışlar hem su kaynaklarının beslenmesi hem de tarım ve hayvancılık faaliyetleri açısından belirleyici rol oynuyor.” dedi.

“RAHATLAMA BEKLİYORUZ”

Yağışların tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetlerine doğrudan katkı sunduğunu belirten Alaeddinoğlu, “2026 yılında bu yağışların etkisiyle birlikte tarımsal üretimde ve hayvancılıkta su ihtiyacının büyük ölçüde karşılanacağını düşünüyoruz. Yağışların devam etmesi halinde kırsal kesimde üretim yapan insanlar açısından daha verimli ve daha rahat bir dönem yaşanacak. Kırsal ekonominin temelinde tarım ve hayvancılık var ve bu alanlar doğrudan suya bağlı. Geçmiş yıllarda su yetersizliği önemli sorunlar oluşturuyordu, ancak bu dönem yağışların etkisiyle birlikte bir rahatlama bekliyoruz.” diye konuştu.

“OLUMLU BİR TABLO OLUŞACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ”

Van Gölü’nü besleyen akarsuların rejiminin de bu süreçten etkilendiğini söyleyen Alaeddinoğlu, suyun doğal döngüsünün korunmasının dolaylı olarak üretim süreçlerini desteklediğini belirterek şunları söyledi:

“Van Gölü’nü besleyen akarsuların büyük bölümü doğu kesimlerinde yer aldığı için bu durum dolaylı olarak üretimi de destekliyor. Mevcut veriler ışığında değerlendirildiğinde, yağışların sürmesi halinde 2026 yılında tarım ve hayvancılık açısından daha olumlu bir tablo oluşacağını öngörüyoruz.”

Son olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, mevcut veriler doğrultusunda yağışların devam etmesi halinde 2026 yılında tarım ve hayvancılık açısından daha olumlu bir tablonun ortaya çıkabileceğini öngördüğünü ifade etti.