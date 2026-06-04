Mevsim geçişinin en güzel habercisi, yüksek zirvelerde yüzünü gösterdi. Eriyen karların koyu renkli kayalıklarla buluşması, dağ yamaçlarında adeta devasa birer sanat eseri oluşturdu. Vatandaşların 'zebra' benzetmesi yaptığı bu eşsiz doğa olayı, izleyenleri büyülemeye devam ediyor.

Van'da kış ve bahar aylarının kesiştiği dönemde, dağlardaki karların kısmen erimesiyle ortaya çıkan eşsiz manzara, güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Dağların yamaçlarında oluşan siyah-beyaz çizgiler, vatandaşlar tarafından 'zebra' olarak adlandırıldı.

"Doğanın siyah-beyaz sanatı"

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yüksek kesimlerdeki karlar yer yer erimeye başladı. Kayalık alanların koyu rengi ile beyaz kar kütlelerinin birleşimi, dağ yamaçlarında adeta bir zebranın desenlerini andıran muazzam görüntüler ortaya çıkardı. Yaz mevsimine girdiğimiz bu günlerde yüksek dağlar, kışın beyaz örtüsünü yavaş yavaş üzerinden atmaya başladı. Ancak bu veda, arkasında muazzam bir görsel miras bırakıyor.

Güneşin sıcak yüzünü gösterdiği korunaklı yamaçlarda karlar erirken, gölgede kalan kısımlar beyazlığını korudu. Dağların gövdesini saran, simetrik ve göz alıcı siyah-beyaz çizgiler oldu. Halk arasında 'zebra' olarak adlandırılan bu doğa sanatı, görenlerin adeta nefesini kesiyor.