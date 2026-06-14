Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un müjdesini verdiği ve milyonlarca ailenin büyük bir heyecanla beklediği cumhuriyet tarihinin en esnek konut hamlesinde büyük gün geldi çattı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan "Açık Satış Kampanyası"nda başvurular yarın (15 Haziran Pazartesi) sabah itibarıyla resmen başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Murat Kurum tarafından açıklanan 'Açık Satış Kampanyası'nda satışlar 15 Haziran Pazartesi günü başlıyor. TOKİ tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası için satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Bu bankalara giden vatandaşlar, başvuru önceliğine göre, yani ilk başvuranın avantajlı olacağı şekilde, beğendikleri bütçelerine uygun konutun satın alma işlemlerini tamamlayacak. Satışlar 17 Temmuz’a kadar devam edecek.

GELİR VE İKAMETGAH ŞARTI ARANMAYACAK

Açık Satış Kampanyası’nda gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek. Evlerin fiyatları teslim süreçleri ile ilgili tüm bilgilere vatandaşlar 'https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/' adresinden ulaşabilecek. Yapımı halen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek.

TAKSİTLER 18 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK

Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25’ini peşin, kalan yüzde 25’ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya kadar vade imkanı sunulacak.

6 İLDE TOKİ TANITIM OFİSİ KURULDU

Kampanya kapsamında en fazla konut sırasıyla 2190 konut ile Bursa, 2062 konut ile Ankara, 1238 konut ile Hatay, 1073 konut ile Kahramanmaraş ve 1000 konut ile Malatya’da satışa sunulacak. Satışa sunulan 2+1 ve 3+1 planındaki konutlarla ilgili yüz yüze detaylı bilgi almak isteyenler için Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı’da TOKİ tanıtım ofisi kuruldu. Bu illerdeki vatandaşlar konutlarla ilgili bilgi almak, ödeme planlarını incelemek ve örnek daireleri görmek için TOKİ tanıtım ofislerini ziyaret edebilecek.