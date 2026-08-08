Kültür ve Turizm Bakanlığı, Haziran 2026 dönemine ilişkin İşletme (Bakanlık) Belgeli Konaklama Tesisleri İstatistiklerini açıkladı. Verilerde, Van'daki bakanlık belgeli konaklama tesislerine ait geliş, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranları yer aldı. Raporda otel, termal otel, müstakil termal otel, pansiyon, apart otel, özel tesis, motel ve kampinglere ilişkin istatistikler paylaşıldı.

Bakanlığın verilerine göre Haziran 2026 döneminde Van'daki bakanlık belgeli konaklama tesislerine toplam 42 bin 863 ziyaretçi giriş yaptı. Bu ziyaretçilerin 28 bin 938'ini yerli, 13 bin 925'ini ise yabancı turistler oluşturdu.

Aynı dönemde tesislerde toplam 76 bin 366 geceleme gerçekleşti. Gecelemelerin 48 bin 988'i yerli, 27 bin 378'i ise yabancı turistler tarafından yapıldı. Haziran ayında Van'daki bakanlık belgeli konaklama tesislerinde toplam doluluk oranı yüzde 33,12 olarak kaydedildi. Doluluk oranının yüzde 21,25'i yerli, yüzde 11,88'i ise yabancı ziyaretçilerden oluştu.

Verilere göre yabancı turistlerin ortalama kalış süresi 1,97 gün, yerli turistlerin ortalama kalış süresi ise 1,69 gün oldu. Tüm ziyaretçiler dikkate alındığında ortalama kalış süresi 1,78 gün olarak hesaplandı.