Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, Rojin Kabaiş dosyasına ilişkin de bilgi verdi.

Gürlek, kendisine sorulan soruya, "Toplumsal hassasiyet oluşturan dosyalar, bunlarda insanlar olumlu yanıt almak istiyor. Rojin Kabaiş dosyasında da cep telefonu çözümü noktasında daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi bir yerli ekip kurduk.

Cep telefonunu çözersek soruşturma aşamasında önemli bir evre alacağımızı düşünüyoruz. Dosyadaki şahıslara göre değil, biz dosya bazında bakıyoruz. Ama tabii genelde kamuoyu özellikle böyle faili meçhul kalmış bayanların, çocuk cinayetlerinin aydınlatılmasını istiyor. Rojin Kabaiş dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir" yanıtını verdi.