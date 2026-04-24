Heyelan nedeniyle bir süredir trafiğe kapalı olan Hakkari-Van kara yolunda İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri farklı noktalarda alternatif yol açma çalışmalarını sürdürürken, hareketli heyelan kütlesi nedeniyle yolların kısa sürede tekrar kullanılamaz hale geldiği ifade ediliyor.

Van ve Hakkari arasında yolculuk yapan bazı vatandaşlar ise çamurlu patika yolları kullanarak düşe kalka karşı tarafa geçmek zorunda kalıyor. Bölgede görev yapan jandarma ve AFAD ekipleri, özellikle yaşlı, kadın ve çocuklara geçiş sırasında destek sağlıyor.

Bölgede ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü, yolun ne zaman tamamen ulaşıma açılacağının ise heyelanın seyrine göre netleşeceği öğrenildi.