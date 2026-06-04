Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılına ait organik tarım geçiş süreci verilerini açıkladı. Türkiye genelindeki verilerin yanı sıra Van’a ilişkin organik arıcılık ve geçiş süreci arıcılık verileri de paylaşıldı.

Buna göre 2025 yılında Van’da organik arıcılık alanında faaliyet gösteren çiftçi/işletme sayısı 11 oldu. Van’da toplam organik bal kovanı sayısı 2 bin 58 olarak kaydedilirken, üretim miktarı ise 19,857 ton olarak açıklandı.

Türkiye genelinde ise organik arıcılık kapsamında toplam çiftçi/işletme sayısı 366, toplam kovan sayısı 65 bin 671, üretim miktarı ise bin 82,766 ton olarak belirlendi.

VAN’DA GEÇİŞ SÜRECİNDEKİ KOVAN SAYISI: BİN 808

2025 yılı geçiş süreci arıcılık verilerinde ise Van’da yalnızca geçiş sürecinde bulunan çiftçi/işletme sayısının 4 olduğu belirtildi. Kentte geçiş sürecindeki toplam kovan sayısı ise bin 808 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde geçiş sürecindeki çiftçi/işletme sayısı 100 olurken, toplam kovan sayısı 10 bin 248 olarak açıklandı.

Geçiş süreci arıcılığı, geleneksel yöntemlerle yetiştirilen hayvanlar ve bu hayvanlardan elde edilen ürünlerin organik statü kazanabilmesi için tamamlanması gereken uyum ve denetim dönemini kapsıyor.