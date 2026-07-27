Yenilenebilir enerji yatırımlarının sürekli arttığı Van, yüksek güneşlenme süresi, güçlü rüzgar potansiyeli, zengin su kaynakları ve atıkları enerjiye dönüştüren çevreci tesisiyle Türkiye'nin temiz enerji üretiminde öne çıkan illeri arasında yer alıyor.

Adını Urartular döneminde "güneş şehri" anlamına gelen Tuşba'dan alan kentte en büyük üretim, yılın büyük bölümünde güneşli gün sayısının fazla olması sayesinde güneş enerjisi santrallerinden elde edildi.

Van'ın birçok noktasına kurulan farklı büyüklükteki santrallerde yılda 264 bin 410,90 megavatsaat elektrik enerjisi üretildi, bunun ekonomiye katkısı 698 milyon 561 bin 64 lira oldu.

Gevaş ilçesinde yaklaşık 3 bin rakımda kurulan rüzgar enerjisi santralinde de 2025'te 198 bin 878 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilerek ekonomiye 614 milyon lira katkı sağlandı.

Van'daki hidroelektrik tesislerinde yıl boyunca 46 bin 116,95 megavatsaat elektrik üretildi. Bu alandaki üretimin ekonomiye katkısı 119 milyon 840 bin 770 lira olarak gerçekleşti.

Kentteki enerji üretiminde çevreci uygulamalar da öne çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Tesisi'nde işlenen atıklardan ekonomik değeri 67 milyon 231 bin 66 lira olan 25 bin 198,96 megavatsaat elektrik enerjisi üretimi yapıldı.

"Doğal kaynakları enerjiye dönüştürme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de enerji arz güvenliğini en üst düzeyde tutulmasının hedeflendiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Türkmenoğlu, bu çalışmaların sonuçlarından birinin de Van'da görüldüğünü vurguladı.

Kentte su kaynaklarından, rüzgar ve güneş ile çöpten enerji üretildiğini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Van'da toplamda 534 bin 604,81 megavatsaat elektrik üretiyoruz. Ülke ekonomisine yılda yaklaşık 1,5 milyar lira destek sağlıyoruz. Ülkenin kaynakları yerinde ve verimli kullanıldığı takdirde birçok sorunumuzu da kendiliğinden çözmüş olacağız. Onun için enerji, hepimizin önemsediği ve dünyada yaşam alanlarımız üzerinde en büyük etkiye sahip sektörlerden biridir.

Su kaynaklarımızın hoyratça akıp gitmesine izin vermeyeceğiz. Barajlarımızla bu kaynağı enerjiye dönüştürüyoruz. Batı tarafında ise kuzey rüzgarlarımızı RES'ler aracılığıyla değerlendiriyoruz. Biyolojik arıtma tesisimizin yanı sıra çöpten elektrik enerjisi üreten bir tesisimiz de bulunuyor. Bu da bizim için önemli bir kazanım. Doğal kaynakları elektrik enerjisine dönüştürme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerji arz güvenliğimizi daha da güçlendirecek her alanda üretimi artırmanın hesabını yapıyoruz."

"Van'dan Iğdır'a, İran'a ve Nahçıvan'a enerji vereceğiz"

Güneşli gün sayısının fazla olduğu iller arasında yer alan Van'da güneş enerjisi santrallerinin sayısının her geçen gün arttığına da dikkati çeken Türkmenoğlu, "GES'lere yoğun bir ilgi var. Lisans alan vatandaşlarımızın yatırımlarına altyapı oluşturarak lisanslarını etkin bir şekilde değerlendirmelerine destek olmaya çalışıyoruz. Üretilen elektrik enerjisinin bir şekilde tüketiciye ulaştırılması gerekiyor.

Van'da şu an enerji ulaştıramadığımız hiçbir yer yok. Hatta enerji fazlamız da bulunuyor. TEİAŞ'ın kurduğu 3 trafo merkezinin yanı sıra 2 yeni trafo merkezinin daha kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu merkezleri neden kuruyoruz? Bu yatırımlar tamamlandığında Van'dan Iğdır'a, İran'a ve Nahçıvan'a elektrik vereceğiz. Van'ın enerji merkezi olacağını boşuna demiyoruz." diye konuştu.