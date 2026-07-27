Edremit ilçesine bağlı Erdemkent Mahallesi'nde bulunan park, mahalle sakinlerinin eleştirilerinin odağında yer aldı. Vatandaşlar, parkta bulunan piknik masalarının ergonomik olmadığını ve çocuklar için herhangi bir oyun alanının bulunmamasını önemli bir eksiklik olarak değerlendiriyor.

Mahalle sakinlerinden Hamdi Alter, parkta kullanılan masa ve oturma gruplarının vatandaşların rahat kullanımına uygun şekilde tasarlanmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Vatandaşın rahat kullanamayacağı kadar yüksek masalar yapıldığını ifade eden Hamdi Alter, "Bu tür sosyal alanlar yapılırken kullanım kolaylığına dikkat edilmesi gerekiyor. En üzücü taraf ise yetkililerin bu eksiklikleri görmemesi. Ayrıca çocuklarımız için hiçbir oyun alanı yapılmamış. Aileler dinlenmeye geliyor ama çocukların vakit geçirebileceği bir alan bulunmuyor" dedi.

Mahalle sakinleri, parkların sadece oturma alanlarından ibaret olmaması gerektiğini belirterek, çocuk oyun grupları, yeşil alan düzenlemeleri ve vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği ergonomik insan vücudunun yapısına, hareketlerine ve konforuna uygun, kullanışlı ve elverişli oturma alanlarının oluşturulmasını talep etti.

Vatandaşlar, Erdemkent Mahallesi'ndeki parkın eksiklerinin giderilerek her yaştan insanın güvenli ve konforlu şekilde faydalanabileceği modern bir yaşam alanına dönüştürülmesini istiyor.