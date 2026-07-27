Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Van ile birlikte 49 ilde 737 arsayı 12 - 13 - 14 Ağustos 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.

Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, akaryakıt tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 30 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Muhammen bedeli 18 milyar 724 milyon 303 bin 30 lira olan toplam 2 milyon 777 bin 954 metrekare büyüklüğündeki Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak'ta bulunan 737 arsa açık artırmayla satılacak.

Açık artırmalar, 12 - 13 - 14 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

TOKİ’NİN VAN’DA SATACAĞI ARSA TUŞBA’DA

TOKİ’nin Van’da satışa çıkaracağı Arsa Tuşba ilçesi Kalecik mahallesinde bulunuyor. 4 bin 157 m2 büyüklüğündeki arsa ticaret alanı olarak geçiyor. Muhammen bedeli 36,879,030.00 TL olarak belirlenen arsaya yüzde 25 peşin - 48 ay vade (Yıllık en fazla % 20 artış) şeklinde sahip olunabilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.